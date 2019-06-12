Андрій Герус, фото: Andriy Gerus

https://racurs.ua/ua/n123093-predstavnyk-zelenskogo-v-uryadi-vybachyvsya-za-jart-pro-nemojlyvist-znyjennya-taryfiv.html

Ракурс

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою нещодавню заяву про те, що обіцянок з боку Володимира Зеленського знизити тарифи не було, він лише жартував на цю тему.

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Герус визнав, що з його боку ця заява була «невдалою фразою». Про це він заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами, — зазначив Герус.

За його словами, робота над зниженням тарифів здійснюється. Зеленський вже двічі скликав нараду з цього питання. Герус також анонсував появу комплексного плану зі зниження цін на газ.

На думку Геруса, відмова від імпортного газу шляхом підвищення власного добування дозволить знизити ціну на блакитне паливо на 20−30%.

Ще одним з пунктів комплексного плану зі зниження тарифів він назвав демонополізацію енергетичних ринків та позбавлення «деяких олігархів» пільг та преференцій.

Крім того, за словами Геруса, комплексний план включатиме і перегляд правил надання субсидій.

Є розуміння, що деякі категорії населення позбавлені субсидій несправедливо, — зазначив представник президента в уряді.

Чиновник наголосив, що зниження цін на газ має відбуватися в такий спосіб, щоб не спричинити інфляції чи економічної кризи.

Нагадаємо, Герус в нещодавньому інтерв’ю BIHUS.info відмовився відповідати на запитання, чи можуть тарифи на комунальні послуги бути знижені в цьому році.