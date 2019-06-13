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Фейковые сообщения о заминировании поступают почти каждый день, фото: Money

Фейковые минирования: большинство сообщений поступают из России — МВД

13 июн 2019, 16:08
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Большинство сообщений о якобы минировании объектов в разных регионах Украины поступают из-за границы, из России.

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Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, сообщает «Укринформ».

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что такие сообщения МВД сейчас получает почти каждый день. Чиновник подчеркнул, что все такие случаи отрабатываются, на них реагируют соответствующие подразделения.

Но одно дело, когда их одно или пять по стране в разных местах, а другое, когда их 55 или 77 на различных объектах, — отмечает Шевченко.

О том, что большинство недостоверных сообщений о заминировании поступают с территории страны-агрессора, несколько дней назад в своем Фейсбуке сообщал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Так, по его словам, только за сутки правоохранители получили 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов. Аброськин отмечал, что такие фейковые сообщения поступают по электронной почте с IP-адреса, принадлежащего одной из российских компаний.

Напомним, в конце мая в Одессе «заминировали» 15 жилых домов, шесть медицинских учреждений, железнодорожный вокзал и международный аэропорт.


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