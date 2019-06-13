Проект Стена: пограничники ответили на обвинения САП в растрате. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n123140-proekt-stena-pogranichniki-otvetili-na-obvineniya-sap-v-rastrate.html

Ракурс

Растрату средств в проекте «Стена», которую завершили расследовать в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), прокомментировали в государственной пограничной службе. По делу обвиняют трех чиновников ведомства, трех директоров фирм-подрядчиков и двух посредников в растрате 16,6 млн грн.

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В Госпогранслужбе заявили, что по сообщениям о подозрении следует, что у стороны обвинения нет надлежащих доказательств. Об этом сообщается в пресс-службе ГПСУ.

Также в госслужбе отметили, что доказательства стороны защиты опровергают врученые уведомления. Так, в ГПСУ отмечают, что для обоснования убытков, согласно ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проведенная экспертиза содержит значительные нарушения.

Нецелевое использование бюджетных средств основывается на выводах повторных экспертиз, что также не понравилось ГПСУ. В других экспертизах, утверждает служба, есть несоответствия и нарушения, а их проводили различные учреждения.

Однако, ГПСУ заявила, что, если вину обвиняемых установят, они понесут наказание.