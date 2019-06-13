Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Проект Стена: пограничники ответили на обвинения САП в растрате. Фото: 5 канал

Проект Стена: пограничники ответили на обвинения САП в растрате

13 июн 2019, 16:47
999

Растрату средств в проекте «Стена», которую завершили расследовать в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), прокомментировали в государственной пограничной службе. По делу обвиняют трех чиновников ведомства, трех директоров фирм-подрядчиков и двух посредников в растрате 16,6 млн грн.

Loading...

В Госпогранслужбе заявили, что по сообщениям о подозрении следует, что у стороны обвинения нет надлежащих доказательств. Об этом сообщается в пресс-службе ГПСУ.

Также в госслужбе отметили, что доказательства стороны защиты опровергают врученые уведомления. Так, в ГПСУ отмечают, что для обоснования убытков, согласно ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проведенная экспертиза содержит значительные нарушения.

Нецелевое использование бюджетных средств основывается на выводах повторных экспертиз, что также не понравилось ГПСУ. В других экспертизах, утверждает служба, есть несоответствия и нарушения, а их проводили различные учреждения.

Однако, ГПСУ заявила, что, если вину обвиняемых установят, они понесут наказание.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...