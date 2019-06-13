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«Ливерпуль» – победитель нынешней Лиги чемпионов. Фото: 101 Great Goals

Футболистам «Ливерпуля» подарили золотые iPhone X с оригинальной гравировкой (ФОТО)

13 июн 2019, 16:52
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Золотые смартфоны iPhone X (Айфон Икс) подарили игрокам «Ливерпуля» за победу в Лиге чемпионов.

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Главный тренер команды Юрген Клопп и 24 игрока получили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X стоимостью 3,5 тыс. фунтов каждый. Таким образом компания Design Gold поздравила футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждый из этих устройств имеет внутреннюю память на 512 Gb и отличается особым гравировкой. На смартфонах изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля». Также на крышке «Айфонов» разместили кубок и логотип Лиги чемпионов. Корпус устройств выполнен из 24-каратного золота.

Золотые «Айфоны» для игроков «Ливерпуля». Фото: dailymail

Золотые «Айфоны» для игроков «Ливерпуля». Фото: dailymail

Золотые «Айфоны» для игроков «Ливерпуля». Фото: dailymail

Напомним, 1 июня в Мадриде состоялся финал нынешней Лиги чемпионов. За медали чемпионов соревновались команды английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Голы Салаха и Ориги принесли победу команде Юргена Клоппа. Таким образом «Ливерпуль» в шестой раз завоевал самый престижный клубный трофей мира.


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