«Ливерпуль» – победитель нынешней Лиги чемпионов. Фото: 101 Great Goals

https://racurs.ua/n123141-futbolistam-liverpulya-podarili-zolotye-iphone-x-s-originalnoy-gravirovkoy-foto.html

Ракурс

Золотые смартфоны iPhone X (Айфон Икс) подарили игрокам «Ливерпуля» за победу в Лиге чемпионов.

Loading...

Главный тренер команды Юрген Клопп и 24 игрока получили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X стоимостью 3,5 тыс. фунтов каждый. Таким образом компания Design Gold поздравила футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждый из этих устройств имеет внутреннюю память на 512 Gb и отличается особым гравировкой. На смартфонах изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля». Также на крышке «Айфонов» разместили кубок и логотип Лиги чемпионов. Корпус устройств выполнен из 24-каратного золота.

Напомним, 1 июня в Мадриде состоялся финал нынешней Лиги чемпионов. За медали чемпионов соревновались команды английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Голы Салаха и Ориги принесли победу команде Юргена Клоппа. Таким образом «Ливерпуль» в шестой раз завоевал самый престижный клубный трофей мира.