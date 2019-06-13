Новини Києва: розшукують удава, який виповз з квартири у багатоповерхівці

https://racurs.ua/ua/n123143-u-kyievi-shukaut-udava-yakyy-vypovz-z-kvartyry-u-bagatopoverhivci.html

Ракурс

У мікрорайоні Новобіличі Святошинського району Києва розшукують удава. Він виповз із квартири у багатоповерхівці і зник у невідомому напрямку.

Loading...

Оголошення про розшук написала його господиня Ольга Дорошенко на сторінці Новобілицького району у Фейсбук.

Жінка попросила місцевих жителів допомогти у розшуках втікача й відразу ж повідомити про місцезнаходження. За це Дорошенко пообіцяла винагороду, вказавши свій номер телефону. Удав зник з будинку на вулиці Підлісній, 5.

Судячи з коментарів, які Дорошенко залишала під постом в групі, втеча удава сталася не вперше. Користувачі водночас і дивуються незвичному хобі жінки, але й радять, де саме варто шукати плазуна — у мікрохвильовій печі та пральці.

Є й такі, що мали власний досвід пошуків змій та удавів, тому вважають, що згуба могла втекти по вентиляційній шахті у прохолодне місце.

Утім, більшість людей все ж обурюються тому, що живуть поруч із удавом і закликають господарку ретельніше пильнувати за своїм улюбленцем.

«Ракурс» повідомляв 8 червня, що з національного парку Крюгера, розташованого в провінції Лімпопо Південноафриканської республіки, утекли 14 левів.