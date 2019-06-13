Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ирина Геращенко, фото: Iryna Gerashchenko

Геращенко получила письма от захваченных Россией в плен моряков (ФОТО)

13 июн 2019, 17:38
999

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от захваченных Россией в плен украинских моряков, которых незаконно удерживают на территории РФ в московском СИЗО «Лефортово».

Loading...

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, письма пришли от капитана катера «Бердянск» Дениса Гриценко, старших матросов этого же бронекатера Богдана Головаша и Юрия Безъязычного, а также старшего матроса буксира «Яны Капу» Виктора Беспальченко.

Геращенко отмечает, что отправляла письма морякам еще в декабре 2018 года, однако, судя по всему, они их получили только в конце марта. Письма моряков были написаны в апреле.

В письмах — благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль — за семьи, которым сейчас наиболее тяжко, просьба поддерживать семьи, — отмечает Геращенко.

По словам вице-спикера, моряки отмечают, что письма от украинцев помогают им поддерживать боевой дух. Военнослужащие верят, что Украина вытянет их из плена. В свободное время моряки много читают и учат иностранные языки.

Все, кто хочет поддержать наших военнопленных, напишите им по адресу: 111020 Россия, Москва ул. Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО — 2 УФСИН, — пишет Геращенко.

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Письма от плененных моряков, фото: Iryna Gerashchenko

Листи від полонених моряків, фото: Iryna Gerashchenko

Напомним, суд ООН в конце мая обязал Россию освободить пленных украинских моряков. Однако в России заявили, что не будут признавать это решение.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...