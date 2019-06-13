Ирина Геращенко, фото: Iryna Gerashchenko

https://racurs.ua/n123145-geraschenko-poluchila-pisma-ot-zahvachennyh-rossiey-v-plen-moryakov.html

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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от захваченных Россией в плен украинских моряков, которых незаконно удерживают на территории РФ в московском СИЗО «Лефортово».

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Об этом Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, письма пришли от капитана катера «Бердянск» Дениса Гриценко, старших матросов этого же бронекатера Богдана Головаша и Юрия Безъязычного, а также старшего матроса буксира «Яны Капу» Виктора Беспальченко.

Геращенко отмечает, что отправляла письма морякам еще в декабре 2018 года, однако, судя по всему, они их получили только в конце марта. Письма моряков были написаны в апреле.

В письмах — благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль — за семьи, которым сейчас наиболее тяжко, просьба поддерживать семьи, — отмечает Геращенко.

По словам вице-спикера, моряки отмечают, что письма от украинцев помогают им поддерживать боевой дух. Военнослужащие верят, что Украина вытянет их из плена. В свободное время моряки много читают и учат иностранные языки.

Все, кто хочет поддержать наших военнопленных, напишите им по адресу: 111020 Россия, Москва ул. Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО — 2 УФСИН, — пишет Геращенко.

Напомним, суд ООН в конце мая обязал Россию освободить пленных украинских моряков. Однако в России заявили, что не будут признавать это решение.