Киян та мешканців області попереджають про грози. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n123147-na-kyyiv-sune-groza-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov.html

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На Київ насувається гроза. Погіршення погоди в столиці очікується у найближчі кілька годин.

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Негода в Києві та Київській області продовжиться до кінця доби. Про це 13 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій із посиланням на український Гідрометцентр.

Фахівці радять під час грози закрити вікна, двері та димоходи. Також варто подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей. Не рекомендують користуватися мобільним телефоном та електроприладами, а телевізор та радіоприймачі потрібно відключити від електромережі.

Не можна перебувати на підвищеннях та відкритих незахищених місцях. Під час грози не треба стояти поблизу металевих або сітчастих огорож, у воді або біля води. Якщо гроза застала вас у лісі, то варто сховатися під низькорослими деревами, але ні в якому разі не треба ховатися під високими деревами, особливо соснами. Взагалі, варто знаходитися на відстані 30 м від окремого високого дерева.

У Гідрометцентрі додали, що 13 червня на Лівобережжі, у Львівській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а на решті території країни — високий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у червні Індію накрила потужна піщана буря. Жертвами блискавок та граду стали 26 осіб. Ще 57 осіб дістали травми.