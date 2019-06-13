Ігор Смешко подав до суду на Валентина Наливайченка. Фото: theБабель

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Генерал-полковник Ігор Смешко, який у 2003−2005 роках керував Службою безпеки України, а наразі балотується до Верховної Ради, продав до суду на колишнього керівника СБУ Валентина Наливайченка.

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Лідер партії «Сила і честь» вимагає від Наливайченка спростувати заяву, про нібито причетність Смешка до отруєння Віктора Ющенка. Позов про захист честі, гідності та ділової репутації Смешко подав до Печерського районного суду Києва. Про це 13 червня повідомила прес-служба партії «Сила і честь» у Facebook.

Позивач вимагає від Наливайченка відшкодування моральної шкоди — одну гривню. Також Смешко хоче, щоб його колишній колега виступив із спростуванням публічно.

Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов’язати відповідача виступити із спростуванням, — йдеться у повідомленні.

У партії відзначили, що в березні 2019 року Наливайченко на телевізійному ток-шоу заявив, що Смешко причетний до отруєння Ющенка і за це «має бути в Генеральній прокуратурі та суді». Натомість, юристи Смешка наполягають, що він ніколи не фігурував у справі про отруєння Ющенка.

Як відомо, Ігор Смешко працював головою СБУ у 2003−2005 роках. У 2019 році був кандидатом у президенти України, наразі його партія «Сила і честь» побореться на парламентських виборах за депутатські мандати.

Нагадаємо, 8 червня лідер політичної партії «Сила і честь» Ігор Смешко оголосив першу десятку партійного списку цієї політсили на позачергових виборах до парламенту.