Гончарук: МВФ положительно оценивает степень выполнения его программы. Фото: riafan

https://racurs.ua/n123124-goncharuk-mvf-polojitelno-ocenivaet-stepen-vypolneniya-ego-programmy.html

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Обязательства Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) выполняются на положительном уровне. Организация довольна успехами Украины в выполнении программы Stand-by.

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Замглавы АП Алексей Гончарук, который отвечает за экономический блок, заявил, что программа от МВФ была специально спланирована на период более года, так как в Украине должны были пройти выборы. Однако, программа не была рассчитана на условия досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью изданию НВ сообщил Гончарук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился с представителями фонда и объяснил, что для внедрения сложных реформ нужен высокий уровень доверия людей к власти. Поэтому президент был вынужден распустить действующий парламент.

Сейчас разрабатывается новая программа с МВФ, которая охватит период 3−4 года. Ее надеются запустить в конце текущего года. По словам Гончарука, в новую программу хотят заложить структурные реформы.

Гоначарук заявляет, что у Украины сейчас неплохая стартовая база, так как экономика и резервы постоянно растут, а в рейтинге Doing Business страна поднимается на более высокие позиции. Ожидания инвесторов от Украины очень позитивные, уверяет Гончарук.

Также, по его словам, если будет хорошая программа МВФ, Украина сможет стать «Восточноевропейским тигром» и осуществить экономический прорыв. Для позитивной динамики, Украине необходимо в ближайшие полгода заняться сохранением финансовой стабильности и быть осторожнее в действиях.

Как ранее сообщалось, Гончарука назначили 28 мая.