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Гончарук: МВФ позитивно оцінює ступінь виконання його програми. Фото: riafan

Гончарук: Для України розробляється нова програма МВФ

13 чер 2019, 13:35
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Зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконуються на позитивному рівні. Організація задоволена успіхами України у виконанні програми Stand-by.

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Заступник глави АП Олексій Гончарук, який відповідає за економічний блок, заявив, що програма від МВФ була спеціально спланована на період довше року, так як в Україні повинні були пройти вибори. Однак, програма не була розрахована на умови дострокових парламентських виборів. Про це в інтерв’ю виданню НВ повідомив Гончарук.

За його словами, президент України Володимир Зеленський недавно зустрівся з представниками фонду та пояснив, що для впровадження складних реформ потрібен високий рівень довіри людей до влади. Тому президент був змушений розпустити діючий парламент.

Зараз розробляється нова програма з МВФ, яка охопить період у 3−4 роки. Її сподіваються запустити наприкінці поточного року. За словами Гончарука, в нову програму хочуть закласти структурні реформи.

Гоначарук заявляє, що в України зараз непогана стартова база, так як економіка і резерви постійно ростуть, а в рейтингу Doing Business країна піднімається на вищі позиції. Очікування інвесторів від України дуже позитивні, запевняє Гончарук.

Також, за його словами, якщо буде хороша програма МВФ, Україна зможе стати «Східноєвропейським тигром» і здійснити економічний прорив. Для позитивної динаміки, Україні необхідно в найближчі півроку зайнятися збереженням фінансової стабільності і бути обережнішою в діях.

Як раніше повідомлялося, Гончарука призначили 28 травня.


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