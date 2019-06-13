Партія Зеленського виступає за скасування земельного мораторію. Фото: Поштівка

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Політична партія «Слуга народу», яка підтримує президента Володимира Зеленського, має намір в 2019 році скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Лідер цієї політичної сили Дмитро Разумков заявив, що ринок землі в Україні можуть запровадити за доволі короткий період часу. Перед цим команда Зеленського хоче провести якісний аудит орної землі.

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У Міжнародному валютному фонді заявляють, що організація задоволена успіхами України у виконанні програми Stand-by. В Адміністрації президента повідомили, що для України розробляють спеціальну програму, яка охопить період у три-чотири роки. Її сподіваються запустити наприкінці 2019 року.

Сьогодні, 13 червня, в окупованому Сімферополі знову фіксувалися репресивні дії щодо кримських татар. Так, російські силовики в масках і з автоматами оточили місцевий ринок «Привоз», зупиняли людей «неслов'янської зовнішності», перевіряли документи. Очевидці стверджують, що деяких осіб затримували, заштовхували їх в автозаки.

Також сьогодні також відзначають п’яту річницю визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Терористи самопроголошеної ДНР здійснювали безчинства у місті протягом декількох місяців. 13 червня 2014 року українські військовослужбовці звільнили Маріуполь від сепаратистів.

Екс-президент Грузії та колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі представив першу п’ятірку виборчого списку своєї політсили «Рух нових сил». Очолює список сам Саакашвілі. На другому місці колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе, а третю сходинку посів громадський діяч Олесь Доній.