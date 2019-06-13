Мораторій на продаж землі: Разумков повідомив про наміри партії Зеленського, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n123113-moratoriy-na-prodaj-zemli-razumkov-povidomyv-namiry-partiyi-zelenskogo.html

Ракурс

Партія «Слуга народу», яка підтримує президента Володимира Зеленського, має намір скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель впродовж року.

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Ринок землі можуть запровадити за доволі короткий період часу, повідомив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю Страна.uа.

Він вважає, що ринок землі «необхідно відкривати» і заявив, що «хлопці працюють над цим».

Комусь вигідний мораторій. Необхідно, щоб власники землі могли нею користуватися. З’явиться законодавча база. З одного боку необхідно захистити національні інтереси, а з іншого — власника, — повідомив Разумков.

Один з лідерів команди Зеленського вважає, що скасувати мораторій можливо впродовж року, але водночас в країні слід провести якісний аудит орної землі.

Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель, — заявив Разумков.

«Ракурс» повідомляв, що 20 грудня 2018 року Рада вкотре продовжила на рік мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення — до 1 січня 2020 року. За таке рішення висловився 231 депутат.