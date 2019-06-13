Мораторий на продажу земли: Разумков сообщил о намерениях партии Зеленского, фото — КП

https://racurs.ua/n123113-moratoriy-na-prodaju-zemli-razumkov-soobschil-namereniya-partii-zelenskogo.html

Ракурс

Партия «Слуга народа», которая поддерживает президента Владимира Зеленского, намерена отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в течение года.

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Рынок земли могут ввести за довольно короткий период времени, сообщил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью Страна.uа.

Он считает, что рынок земли «необходимо открывать» и заявил, что «ребята работают над этим».

Кому-то выгоден мораторий. Необходимо, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. С одной стороны необходимо защитить национальные интересы, а с другой — владельца, — сообщил Разумков.

Один из лидеров команды Зеленского считает, что отменить мораторий возможно в течение года, но в то же время в стране следует провести качественный аудит пахотной земли.

Мы еще не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель, — заявил Разумков.

«Ракурс» сообщал, что 20 декабря 2018 года Рада в очередной раз продлила на год мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения — до 1 января 2020 года. За такое решение высказался 231 депутат.