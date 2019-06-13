Місце інциденту, фото: Shakir Shakirov

https://racurs.ua/ua/n123126-v-okupovanomu-simferopoli-rosiyski-sylovyky-otochyly-rynok-y-zdiysnuut-zatrymannya-video.html

Ракурс

В окупованому Сімферополі російські силовики в масках і з автоматами оточили місцевий ринок «Привоз».

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Усі виходи з ринку перекриті, у людей «неслов'янської зовнішності», зокрема й кримських татар, перевіряють документи. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив активіст Шакір Шакіров.

За інформацією активіста, вже є затримані, ринок буде оточений до 15.00.

Шакіров зазначає, що у зв’язку з цією ситуацією сформувався величезний затор.

Видання «Крим.Реалії» з посиланням на свідків повідомляє, що силовики прийшли до ринку вранці. Серед них — співробітники ОМОНу та Федеральної міграційної служби Росії. Також очевидці повідомляли, що біля ринку стоїть автозак.

Шакіров зауважив, що принаймні один із силовиків схожий на співробітника ФСБ, особливо це відчувається за манерою спілкування.

Нагадаємо, кілька днів тому обшук, проведений російськими силовиками в жителя міста Білогірська Різи Омерова, спровокував передчасні пологи в його дружини, котра перебувала на сьомому місяці вагітності. Жінку доставили до перинатального центру в Сімферополі.