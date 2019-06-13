Место инцидента, фото: Shakir Shakirov

https://racurs.ua/n123126-v-okkupirovannom-simferopole-rossiyskie-siloviki-okrujili-rynok-i-provodyat-zaderjaniya-video.html

Ракурс

В оккупированном Симферополе российские силовики в масках и с автоматами окружили местный рынок «Привоз».

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Все выходы с рынка перекрыты, у людей «неславянской внешности», в том числе и крымских татар, проверяют документы. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил активист Шакир Шакиров.

По информации активиста, уже есть задержанные, рынок будет окружен до 15.00.

Шакиров отмечает, что в связи с этой ситуацией сформировался огромный затор.

Издание «Крим.Реалии» со ссылкой на свидетелей сообщает, что силовики пришли к рынку утром. Среди них — сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. Также очевидцы сообщали, что у рынка стоит автозак.

Шакиров отметил, что, по крайней мере, один из силовиков похож на сотрудника ФСБ, особенно это чувствуется по манере общения.

Напомним, несколько дней назад обыск, проведенный российскими силовиками у жителя города Белогорска Ризы Омерова, спровоцировал преждевременные роды у его жены, которая находилась на седьмом месяце беременности. Женщину доставили в перинатальный центр в Симферополе.