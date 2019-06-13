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Новости мира: в заливе Омана горят два танкера, подозревают торпедную атаку, фото — DW

В заливе Омана горят два танкера, подозревают торпедную атаку — СМИ

13 июн 2019, 12:26
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Два взрыва произошли в заливе Омана во время нападения на два больших нефтяных танкера. Пакистанские источники иранской телекомпании Al-Alam утверждают, что утром 13 июня в районе местонахождения кораблей были слышны взрывы.

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Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей кораблей. Агентство Reuters сообщило, что британский Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства призвал к бдительности в связи с инцидентом, произошедшим в 45 км от иранского побережья утром 13 июня.

Арабские СМИ написали, что корабли подверглись торпедной атаке. О вероятной торпедной атаке сообщило также подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании.

Иранские экстренные службы спасли из горящих кораблей 44 моряка, но танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул у побережья эмирата Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как сообщала газета Verdens Gang со ссылкой на представителя судовладельца, экипаж одного из атакованных танкеров состоял преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев.

Сразу после этих инцидентов цены на нефть взлетели. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 долл. (до 61, 76 долл. за баррель), а на американскую легкую нефть WTI — на 1 долл. (до 52, 44 долл. за баррель).

В мае мировые СМИ писали об атаках на четыре танкера Саудовской Аравии в порту Фуджейры (ОАЭ). Пострадавших тогда не было. Власти США обвинили в нападении на танкеры Иран и его союзников, однако в Тегеране опровергли причастность к инциденту.


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