Новини світу: у затоці Омана горять два танкери, підозрюють торпедну атаку, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n123119-u-zatoci-omana-goryat-dva-tankery-pidozruut-torpednu-ataku-zmi.html

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Два вибухи сталися в затоці Омана під час нападу на два великих нафтові танкери. Пакистанські джерела іранської телекомпанії Al-Alam стверджують, що уранці 13 червня в районі місцезнаходження кораблів було чути звуки вибухів.

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Морські гавані Пакистану і Омана отримали сигнали лиха від екіпажів цих суден. Агенція Reuters повідомила, що британський Центр із забезпечення безпеки торгового судноплавства закликав до пильності у зв’язку з інцидентом, що стався за 45 км від іранського узбережжя вранці 13 червня.

Арабські ЗМІ написали, що кораблі піддалися торпедній атаці. Про ймовірну торпедну атаку повідомив також підрозділ, що входить до складу Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Іранські екстрені служби врятували з палаючих кораблів 44 моряки, але танкер Front Altair норвезької компанії Frontline затонув біля узбережжя емірату Фуджейра в ОАЕ. Про це повідомив телеканал Al Mayadeen.

Як повідомляла газета Verdens Gang з посиланням на представника судновласника, екіпаж одного з атакованих танкерів складався переважно з росіян, грузинів і філіппінців.

Відразу після цих інцидентів ціни на нафту злетіли. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 дол. (до 61, 76 дол. за барель), а на американську легку нафту WTI — на 1 дол. (до 52, 44 дол. за барель).

У травні світові ЗМІ писали про атаки на чотири танкери Саудівської Аравії в порту Фуджейри (ОАЕ). Потерпілих тоді не було. Влада США звинуватила в нападі на танкери Іран і його союзників, однак у Тегерані спростували причетність до інциденту.