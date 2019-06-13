Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії, фото: Procurious

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Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії через продовження агресії на Донбасі.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, до рук журналістів котрого потрапив проект підсумкової заяви учасників саміту ЄС у Брюсселі.

Зазначається, що одним зі штрафних заходів Євросоюзу щодо РФ може стати невизнання виданих на тимчасово окупованих територіях Донбасу російських паспортів.

Цю інформацію на своїй сторінці у Твіттері також підтверджує брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Ріхард Йозв’як.

Досить багато про Росію в проекті висновків саміту. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик відновити переговори щодо мінських угод, — повідомив Йозв’як.

Очікується, що на саміті Євросоюзу 20−21 червня буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період до 2024 року, а також вирішене питання щодо продовження дії антиросійських санкцій, термін яких спливає 31 липня.

Нагадаємо, Йозв’як вчора повідомляв, що Євросоюз продовжив дію заборони інвестицій в економіку Криму ще на один рік. Також, за його інформацією, 20 червня ще на півроку будуть продовжені економічні санкції проти Росії.