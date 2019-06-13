Евросоюз может ввести новые санкции против России, фото: Procurious

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Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за продолжения агрессии на Донбассе.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, в руки журналистов которого попал проект итогового заявления участников саммита ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что одной из штрафных мер Евросоюза в отношении РФ может стать непризнание выданных на временно оккупированных территориях Донбасса российских паспортов.

Эту информацию на своей странице в Твиттере также подтверждает брюссельский журналист «Радио Свобода» Рихард Йозвьяк.

Довольно много о России в проекте выводов саммита. Призыв освободить 24 моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям, — сообщил Йозвьяк.

Ожидается, что на саммите Евросоюза 20−21 июня будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период до 2024 года, а также решен вопрос о продлении действия антироссийских санкций, срок которых истекает 31 июля.

Напомним, Йозвьяк вчера сообщал, что Евросоюз продлил действие запрета инвестиций в экономику Крыма еще на один год. Также, по его информации, 20 июня еще на полгода будут продолжены экономические санкции против России.