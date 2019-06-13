Крокодила обнаружили в Черниговской области, рептилия умерла две недели назад. Фото: National Geographic Россия

https://racurs.ua/n123117-krokodila-obnarujili-v-chernigovskoy-oblasti-reptiliya-umerla-dve-nedeli-nazad-video.html

Ракурс

Крокодила обнаружили в Черниговской области. Мертвая рептилия была закопана в лесополосе.

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Захоронение возле села Сухополова Прилуцкого района обнаружили отдыхающие, они же вызвали на место события правоохранительные органы, сообщает «UA: Чернигов».

Умер крокодил примерно две недели назад, поскольку труп уже находился в полуразложившемся состоянии. По этой причине биоматериал на экспертизу не отбирали. Крокодила правильно захоронили, а место обнаружения трупа продезинфицировали.

В Сухополовянском сельсовете отмечают, что обнаружение рептилии в этой местности удивило местных жителей. Люди не знают, кому мог принадлежать крокодил. Есть предположение, что всего его привезли из близлежащего города Прилуки, где недавно выступал передвижной цирк. В представлениях как раз участвовали крокодилы. Еще одна версия — крокодила содержали в Прилуках в качестве домашнего животного.

Между тем напомним, что в 2017 голу в Прилуках застрелили львицу, сбежавшую из приехавшего в город цирка. Животное напало на дрессировщика, а вырвавшись на свободу, пряталось в огородах местных жителей. Транквилизаторов для безопасного обезвреживания животного в цирке не нашлось, поэтому местный охотник застрелил тигрицу.