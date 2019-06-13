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Крокодила виявили у Чернігівській області, рептилія померла два тижні тому. Фото: National Geographic Россия

Крокодила виявили у Чернігівській області, рептилія померла два тижні тому (ВІДЕО)

13 чер 2019, 12:11
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Крокодила виявили у Чернігівській області. Мертва рептилія була закопана в лісосмузі.

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Поховання біля села Сухополова Прилуцького району виявили відпочивальники, вони ж і викликали на місце події правоохоронні органи, повідомляє «UA: Чернігів».

Крокодил помер близько двох тижнів тому, оскільки труп уже перебував у напіврозкладеному стані. З цієї причини біоматеріал на експертизу не відбирали. Крокодила правильно поховали, а місце виявлення трупа продезінфікували.

У Сухополов’янській сільраді відзначають, що виявлення рептилії у цій місцевості здивувало місцевих жителів. Люди не знають, кому міг належати крокодил. Є припущення, що його привезли з сусіднього міста Прилуки, де недавно виступав пересувний цирк. У виставах якраз брали участь крокодили. Ще одна версія — крокодила тримали у Прилуках як домашню тварину.

Між тим нагадаємо, що в 2017 році у Прилуках застрелили левицю, яка втекла з цирку, що прибув до міста. Тварина напала на дресирувальника, а вирвавшись на свободу, ховалося у городах місцевих жителів. Транквілізаторів для безпечного знешкодження тварини у цирку не знайшлося, тому місцевий мисливець застрелив тигрицю.


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