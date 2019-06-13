Рожковій заборонили виконувати повноваження заступниці голови НБУ. Фото: Олигарх

https://racurs.ua/ua/n123116-rojkoviy-zaboronyly-vykonuvaty-povnovajennya-zastupnyci-golovy-nbu.html

Ракурс

У Національному банку України (НБУ) прокоментували спробу заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження заступниці голови фінансової установи. Днями до НБУ прийшов лист від фізичної особи, в якому йшлося про відповідну ухвалу Баришівського райсуду Київської області.

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Згідно змісту листа, суд нібито заборонив Рожковій виконувати обов’язки та брати участь у засіданнях Правління. Однак НБУ не знайшов ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень та не отримував відповідний документ від суду, повідомляє прес-служба фінансової установи.

В НБУ стверджують, що до офіційного підтвердження не будуть забороняти Рожковій виконувати її посадові повноваження. Якщо ж від суду надійде підтверджуюча інформація, Нацбанк готовий подавати апеляцію та доводити неправосудність рішення.

У банку зазначають, що нещодавно нардеп Юрій Савчук звертався до Окружного адмінсуду Києва з аналогічною вимогою, а минулого року проти Рожкової подавали заяви нардепи Олександр Дубінін та Ігор Луценко.

Однак у травні минулого року НБУ виграв апеляцію і підтвердив правомірність виконання Рожкової її повноважень. У банку занепокоєні ситуацією і заявляють, що українські суди все частіше використовують для тиску на центробанк. Також в установі нагадали про необхідність завершення відповідної судової реформи.

Так, ст. 641 Закону «Про Національний банк України» зробить усі позови проти службовців банку позовами проти установи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні Баришівський райсуд Київської області позбавив ліцензії лоукост-авіакомпанію SkyUp.