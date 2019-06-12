Суд призупинив ліцензію лоукостера SkyUp, фото — Фейсбук аеропорта Жуляни

https://racurs.ua/ua/n123069-sud-pryzupynyv-licenziu-loukostera-skyup-za-pozovom-osoby-yaka-ne-bula-kliientom-aviakompaniyi.html

Ракурс

Рішення Баришівського райсуду Київської області призупинило дію ліцензії лоукост-авіакомпанії SkyUp.

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В авіакомпанії прокоментували ухвалу і заявили, що найближчим часом рішення буде переглянуто судом в апеляційному порядку.

У SkyUp стверджують, що суд даної інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури та Державіаслужба України. Саме вони оцінюють технічний стан повітряних суден, придатність і професійний рівень підготовки пілотів.

Підставою для прийняття судом ухвали про призупинення ліцензії був позов від особи, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом. В авіакомпанії підозрюють, що рішення суду є наслідком недобросовісної конкуренції, і пообіцяли найближчим часом надати інформацію про позивача.

Наразі SkyUp Airlines виконує рейси відповідно до заявленого розкладу.

Навесні цього року «Ракурс» повідомляв, що SkyUp відкриває три щотижневі рейси Київ-Париж.