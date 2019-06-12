Представник Зеленського в уряді запропонував Бойку і Медведчуку розпочати газовий бізнес з «Газпромом» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123068-predstavnyk-zelenskogo-v-uryadi-zaproponuvav-boyku-i-medvedchuku-rozpochaty-gazovyy-biznes.htmlРакурс
Представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус запропонував новий спосіб покупки російського газу.
Герус порадив лідерам «Опозиційною платформи — За життя» Юрію Бойку і Віктору Медведчуку, які цими днями перебувають в РФ і проводять переговори із керівництвом «Газпрому», створити приватну компанію, яка зможе укласти пряму угоду з російським «Газпромом» і поставляти газ в Україну.
Про це Герус заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
Їм треба купити газ, привезти в Україну і продати. Ми будемо усі аплодувати і говорити спасибі, — заявив Герус.
Представник президента в уряді порадив Бойку і Медведчуку, які буцімто уже домовилися про дешевшу ціну газу, «негайно домовленості покласти на папір і підписати договір».
Герус при цьому засумнівався, що політикам вдасться це зробити, оскільки газ може виявитися дешевшим тільки на словах, а «на практиці ніхто його не захоче поставляти в Україну». Представник президента нагадав, що навесні 2018 року «Нафтогаз» мав намір скористатися рішення Стокгольмського арбітражу і закупити 5 млрд куб. м газу за зниженою ціною. Утім, «Газпром» відмовився від такої угоди.
Україна припинила закуповувати газ у Росії в 2015 році і перейшла на реверсні поставки з Європи. Наприкінці цього року закінчується термін дії транзитного контракту.
Нагадаємо, що на початку червня НАК «Нафтогаз України» заявила, що готова до переговорів з російським «Газпромом» у тристоронньому форматі, який буде передбачати дотримання європейських норм та рішень міжнародний арбітражів.