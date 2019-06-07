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У «Нафтогазі» прокоментували ціни на газ від «Газпрому». Фото: marker

У «Нафтогазі» прокоментували ціни на газ від «Газпрому» (ІНФОГРАФІКА)

7 чер 2019, 16:19
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НАК «Нафтогаз України» готова до переговорів з російським «Газпромом» у тристоронньому форматі, який буде передбачати дотримання європейських норм та рішень міжнародний арбітражів.

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Зазначимо, що Стокгольмський арбітраж переглянув газовий договір між РФ та Україною и назвав його умови дискримінаційними. Правова установа зобов’язала «Нафтогаз» знизити ціну у першому кварталі до 300 дол., а в другому продавати газ за 221 дол. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Рішення Стокгольмського арбітражу Росію не влаштовує, тому у «Газпромі» відмовляються виконувати зобов’язання. Наразі Україна вимушена купувати газ у Європі, де ціна у першому кварталі становила 259 дол., у другому вже 212 дол., а в липні буде 178 дол.

Ціни на газ. Фото: Facebook/Коболєв

Коболєв заявив, що «Газпром» погодиться знизити ціну тільки, якщо Україна пробачить борг компанії «Нафтогазу», не буде застосовувати європейські норми у газовій сфері та відмовиться від міжнародних арбітражів. За таких умов Росія отримає мільярди прибутків, а Україна втрапить у повну залежність від Кремля.

Зазначимо, що члени «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук влаштували собі зустріч у Петербурзі з очільником «Газпрому» Олексієм Міллєром, під час якої домовилися про нову ціну на газ, який нібито може постачати РФ до України. За словами політиків, у Росії їм пообіцяли, що ціна буде нижчою на 25%.

Медведчук також заявив, що новообраний президент Володимир Зеленський на цю пропозицію не реагує.

Як відомо, Україна відмовилася від російського газу в 2015 році, щоб позбутися енергетичної та політичної залежності від Кремля.

Джерело: Ракурс


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