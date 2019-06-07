В «Нафтогазе» прокомментировали цены на газ от «Газпрома». Фото: marker

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НАК «Нафтогаз Украины» готова к переговорам с российским «Газпромом» в трехстороннем формате, который будет предусматривать соблюдение европейских норм и решений международных арбитражей.

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Отметим, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел газовый договор между РФ и Украиной и назвал его условия дискриминационными. Правовая организация обязала «Нафтогаз» снизить цену в первом квартале до 300 долл., а во втором продавать газ по 221 долл. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Решение Стокгольмского арбитража Россию не устраивает, поэтому в «Газпроме» отказываются выполнять обязательства. Сейчас Украина вынуждена покупать газ в Европе, где цена в первом квартале составляла 259 долл., во втором уже 212 долл., а в июле будет 178 долл.

Коболев заявил, что «Газпром» согласится снизить цену только, если Украина простит долг компании «Нафтогазу» не будет применять европейские нормы в газовой сфере и откажется от международных арбитражей. При таких условиях Россия получит миллиарды прибыли, а Украина попадет в полную зависимость от Кремля.

Отметим, что члены «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук во время встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером договорились о новой цене на газ для Украины. По словам политиков, им пообещали, что цена будет ниже на 25%.

Медведчук заявил, что новая цена на газ от РФ станет «лучом света» для граждан, и отметил, что предыдущая власть не действовала в этом направлении, а новоизбранный президент Владимир Зеленскийна предложение не реагирует.

Украина отказалась от российского газа в 2015 году, чтобы избавиться от энергетической и политической зависимости от Кремля.