Суд кинув до в’язниці бойовика ЛНР. Фото: Прикордоння

https://racurs.ua/ua/n123067-na-luganschyni-sud-zasudyv-do-vosmy-rokiv-uv-yaznennya-boyovyka-lnr.html

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Бойовика самопроголошеної Луганської народної республіки засудили до восьми років ув’язнення.

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Таку ухвалу виніс Новойадарський районний суд Луганської області за матеріалами СБУ. Засуджений сепаратист із 2016 року перебував у лавах ЛНР. Мешканець Стаханова пройшов спеціальну підготовку та був найманцем так званого другого армійського корпусу. Зловмисник брав участь у боях проти Збройних сил України. Про це 11 червня повідомив прес-центр спецслужби.

Представник незаконних збройних формувань затримали в березні 2019 року. Затриманий поінформував щодо своїх участі у угрупованні ЛНР, розповів про присутність кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Феміда призначила терористу покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні Слов’янський міський суд Донецької області ухвалив рішення щодо бойовика ДНР. Сепаратист найближчі 9,5 років проведе в тюрмі.