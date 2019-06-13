Рожковой запретили исполнять полномочия заместителя председателя НБУ. Фото: Олигарх

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Ракурс

В Национальном банке Украины (НБУ) прокомментировали попытку запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия заместителя председателя финансового учреждения. На днях в НБУ пришло письмо от физического лица, в котором говорилось о соответствующем решении Барышевского райсуда Киевской области.

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Согласно содержанию письма, суд якобы запретил Рожковой выполнять обязанности и принимать участие в заседаниях Правления. Однако НБУ не нашел решение в Едином государственном реестре судебных решений и не получал соответствующий документ от суда, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В НБУ утверждают, что до официального подтверждения не будут запрещать Рожковой выполнять ее должностные полномочия. Если же от суда поступит подтверждающая информация, Нацбанк готов подавать апелляцию и доказывать неправосудность решения.

В банке отмечают, что недавно нардеп Юрий Савчук обращался в Окружной админсуд Киева с аналогичным требованием, а в прошлом году против Рожковой подавали заявления нардепы Александр Дубинин и Игорь Луценко.

Однако в мае прошлого года НБУ выиграл апелляцию и подтвердил правомерность выполнения Рожковой ее полномочий. В банке обеспокоены ситуацией и заявляют, что украинские суды все чаще используют для давления на центробанк. Также в учреждении напомнили о необходимости завершения соответствующей судебной реформы.

Так, ст. 641 Закона «О Национальном банке Украины» сделает все иски против служащих банка исками против учреждения.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне Барышевский райсуд Киевской области лишил лицензии лоукост-авиакомпании SkyUp.