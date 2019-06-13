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Апелляция Януковича: в деле назначат запасного судью, рассмотрение отложили до 15 июля, фото — Сегодня

Апелляция Януковича: в деле назначат запасного судью, рассмотрение отложили до 15 июля

13 июн 2019, 11:42
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Апелляционный суд Киева решил единолично назначить запасного судью в рассмотрении апелляции, которую подали адвокаты беглого президента Виктора Януковича.

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Об этом сообщается в трансляции из зала суда.

Запасной судья будет находиться в зале судебного заседания, чтобы быть знакомым с ходом уголовного производства.

Сторона обвинения считает, что такое решение принято в связи с большим объемом материалов и доказательств в производстве, а также для того, чтобы ускорить рассмотрение апелляции.

Если судья заболеет или уйдет в отпуск, это не скажется на рассмотрении и его не нужно будет начинать с самого начала, — объяснил прокурор Руслан Кравченко.

Сегодня суд начал рассмотрение апелляции и почти сразу объявил перерыв в заседаниях до 15 июля. В течение этого времени система автоматического распределения назначит запасного судью.

Напомним, что в январе 2019 года Виктора Януковича осудили заочно к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

Источник: Ракурс


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