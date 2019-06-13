Проводится конкурс на добычу газа в западной части Черного моря, фото: «Украинские новости»

https://racurs.ua/n123114-kolomoyskiy-eks-deputat-gosdumy-i-ubytochnaya-kompaniya-s-ssha-kto-hochet-dobyvat-gaz-v-chernom.html

Ракурс

Заявки на участие в конкурсе по добыче газа на расположенном в западной части Черного моря участке «Дельфин» подали участие четыре компании.

Loading...

Это американская компания Frontera Resources, которая инициировала этот конкурс, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD, «Укрнафтобуриння» и Trident Black Sea. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на расследование журналистов программы «Схемы».

Победителя конкурса должны объявить до 12 июля этого года, еще в течение двух месяцев правительство заключить соответствующее соглашение. По условиям конкурса, победитель должен вложить 1,5 млрд грн инвестиций в разведку, а за пять лет — пробурить не менее пяти скважин. Государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.

Фаворитом конкурса считается Frontera Resources. В финансовом отчете этой компании за прошлый год указано, что она является убыточной.

Что касается украинской компании «Укрнафтобуриння», то ее конечными бенефициарами через оффшорные компании являются олигарх Игорь Коломойский, народный депутат Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) основана в сентябре 1996 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (55%) совместно с «Санта-Фе» (45%) на базе Морской разведывательной буровой компании СССР. С июня 2009 года Государственной нефтяной компании Азербайджана принадлежит более 92% CDC.

Trident Black Sea на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp, ключевым акционером которой является Илья Пономарев — бывший депутат Госдумы, эмигрировавший из России в Украину. В 2014 году он был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против аннексии Крыма, в мае этого года получил украинское гражданство.

Еще 10% Trident Acquisitions Corp принадлежат совладельцу сети «АТБ» Геннадию Буткевичу.

Остальные 10% Trident Black Sea — в собственности ирландской San Leon Energy PLC.

Напомним, вчера представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что отказ от импортного газа путем повышения собственной добычи позволит снизить его цену на 20−30%.