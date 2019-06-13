Проводиться конкурс на добування газу в західній частині Чорного моря, фото: «Українські новини»

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Ракурс

Заявки на участь у конкурсі щодо добування газу на розташованій у західній частині Чорного моря ділянці «Дельфін» подали участь чотири компанії.

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Це американська компанія Frontera Resources, яка ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD, «Укрнафтобуріння» та Trident Black Sea. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посилання на розслідування журналістів програми «Схеми».

Переможця конкурсу мають оголосити до 12 липня цього року, ще протягом двох місяців уряд має укласти відповідну угоду. За умовами конкурсу, переможець має вкласти 1,5 млрд грн інвестицій в розвідку, а за п’ять років — пробурити щонайменше п’ять свердловин. Державна частка прибуткової продукції має становити щонайменше 11%.

Фаворитом конкурсу вважається Frontera Resources. У фінансовому звіті цієї компанії за минулий рік вказано, що вона є збитковою.

Щодо української компанії «Укрнафтобуріння», то її кінцевими бенефіціарами через офшорні компанії є олігарх Ігор Коломойський, народний депутат Віталій Хомутиннік та бізнесмен Павло Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) заснована у вересні 1996 року Державною нафтовою компанією Республіки Азербайджан (55%) спільно із «Санта-фе» (45%) на базі Морської розвідувальної бурової компанії СРСР. З червня 2009 року Державній нафтовій компанії Азербайджану належить понад 92% CDC.

Trident Black Sea на 90% належить Trident Acquisitions Corp, ключовим акціонером котрої є Ілля Пономарьов — колишній депутат російської Держдуми, який емігрував з Росії в Україну. У 2014 році він був єдиним депутатом Держдуми, що проголосував проти анексії Криму, а в травні цього року отримав українське громадянство.

Ще 10% Trident Acquisitions Corp належать співвласникові мережі «АТБ» Геннадію Буткевичу.

Решта 10% Trident Black Sea — у власності ірландської San Leon Energy PLC.

Нагадаємо, вчора представник президента України Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що відмова від імпортного газу шляхом підвищення власного добування дозволить знизити його ціну на 20−30%.