Апеляція Януковича: у справі призначать запасного суддю, розгляд відтермінували до 15 липня, фото — Сегодня

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Апеляційний суд міста Києва вирішив одноособово призначити запасного суддю в розгляді апеляції захисників президента-втікача Віктора Януковича.

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Про це повідомляється в трансляції з зали суду.

Запасний суддя буде перебувати у залі судового засідання, аби бути ознайомленим із перебігом кримінального провадження.

Сторона обвинувачення вважає, що таке рішення ухвалили у зв’язку з великим обсягом матеріалів та доказів у провадженні, а також для того, щоб прискорити розгляд апеляції.

Якщо суддя захворіє чи піде у відпустку, це не позначиться на розгляді і його не потрібно буде починати з самого початку, — пояснив прокурор Руслан Кравченко.

Сьогодні суд розпочав розгляд апеляції і майже відразу оголосив перерву у засіданнях щодо апеляційного розгляду до 15 липня. Впродовж цього часу система автоматичного розподілу призначить запасного суддю.

Нагадаємо, що у січні 2019 року Віктора Януковича засудили заочно до 13 років в’язниці за державну зраду.