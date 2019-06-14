Атака на танкери: США опублікували докази причетності Ірану до нападу

https://racurs.ua/ua/n123159-ssha-opublikuvaly-dokazy-prychetnosti-iranu-do-torpednoyi-ataky-na-tankery-video-foto.html

Ракурс

Сполучені Штати опублікували докази причетності Ірану до атаки на танкери в затоці Омана. Центральне командування збройних сил США опублікувало відеозапис, на якому, як стверджується, знятий момент, коли військові Ірану прибирають неспрацьовану міну з танкера, атакованого в затоці Омана.

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У командуванні заявили, що військові Революційної гвардії Ірану зняли міну з танкера «Кокука Корейджес» удень 13 червня, через 11 годин після атаки.

Центральне командування збройних сил США опублікувало зображення з ушкодженнями «Кокука Корейджес» 13 червня. На ньому показано пошкодження задньої частини танкера і об'єкт, який, як кажуть, був магнітної міною.

Представники США відзначили, що моряки, врятовані з танкера, зараз знаходяться на борту есмінця «Бейнбрідж».

13 червня держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада Ірану відповідальна за атаку на танкери в затоці Омана. Іран ці звинувачення відкидає.

Схожий інцидент стався біля берегів ОАЕ на початку травня, коли були атаковані чотири танкера. У США допускали, що за цим може стояти Іран, Тегеран це заперечував.

Іранська влада офіційно зупинила виконання частини зобов’язань за ядерним договором від 2015 року. У травні 2019 року Тегеран заявив про намір частково вийти з укладеного в 2015 році Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Головними причинами є вихід з угоди США і відновлення санкцій проти Ірану.

На тлі американських санкцій, Іран зіткнувся з різким прискоренням інфляції. Санкції Штатів позбавили країну половини експортних доходів від продажу нафти. Посилення санкцій Сполученими Штатами Америки МЗС країни назвало неприйнятним.