Російські паспорти для ОРДЛО: в ДНР розповіли, скільки людей забажали стати громадянами РФ, фото — 057

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Приблизно 8 тис. жителів так званої Донецької народної республіки (ДНР) подали документи на отримання паспорта громадянина Російської Федерації.

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Про це 14 червня повідомив місцевим журналістам так званий глава Міграційної служби ДНР Володимир Краснощока.

На сьогоднішній день прийнято понад 8 тис. документів на отримання громадянства Російської Федерації. Сім з половиною тисяч вже відправлено, — заявив керівник псевдооргану терористів.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають в ДНР і ЛНР.

Кабінет міністрів України офіційно визнав недійсними паспорти, які видають мешканцям окупованих регіонів Донецької та Луганської областей уповноважені органи РФ після 28 квітня 2019 року. Урядова постанова передбачає, що документи центрів видачі російських паспортів у місті Новошахтинську та селі Покровському не будуть визнаватись.

Наприкінці квітня в Пенсійному фонді РФ заявили, що російські пенсії на окупованих територіях Донбасу новоспеченим громадянам не платитимуть. Жителі ОРДЛО, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості лише за умови переїзду з ОРДЛО на територію Російської Федерації.

Водночас й Україна заявила, що опрацює можливість позбавлення права отримувати пенсію та соціальні виплати набувачів фейкових російських паспортів. Таких громадян вноситимуть у відповідні бази даних і надалі позбавлятимуть статусу отримувачів соціальних виплат чи пенсій з боку України.