Болтон та Волкер прогнозують наслідки обрання Зеленського. Фото: День

https://racurs.ua/ua/n123162-bolton-ta-volker-prognozuut-naslidky-obrannya-zelenskogo.html

Ракурс

Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон та представник США з питань України Курт Волкер вважають, що новообраний президент України Володимир Зеленський створює нову можливість для мирного перебігу подій на сході України.

Loading...

Просування миру на Донбасі назвали ключовим позитивом в обранні Зеленського та можливим кроком у поліпшенні відносин між Росією та США. Про це заявив Болтон на своїй сторінці в Twitter, передає «Європейська правда».

За словами Болтона, важливою частиною мирних переговорів є позиція Кремля. Росія повинна виконати свою частину домовленостей і почати серйозно займатися цим питанням.

Як відомо, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що президент США Дональд Трамп подає Зеленському чіткі сигнали про стратегічне партнерство і підтримку між країнами. На думку Чалого, зустріч двох глав держав може відбутися відразу після дострокових виборів до парламенту, які заплановані на липень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», точну дату зустрічі Зеленського і Трампа ще не призначили. Перед цим заявлялося, що вона відбудеться після саміту «Великої двадцятки».