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Ракурс
Обстріл бойовиків: окупанти розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені, фото — ООС

Відстрілялися і втекли у місто: бойовики розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені (ФОТО)

14 чер 2019, 10:10
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Окупанти на Донбасі вранці 14 червня обстріляли з важкого озброєння передмістя Донецька — Мар’їнку. Про це повідомляє прес-служба 24-ї ОМБр імені короля Данила.

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Терористи влучили у приватний будинок, який належить 86-річному громадянину. Бійці «королівської» бригади розібрали завали та доставили постраждалого господаря до лікарні. Його госпіталізували з контузією та травмами.

Обстріл бойовиків: окупанти розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені, фото — ООС

Стверджується, що вогонь вівся, ймовірно, з 122-мм самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика». Окупанти відпрацювали по Мар’їнці і втекли до житлових кварталів Донецька. Там вони сховалися від артилерійського вогню у відповідь в щільній забудові міста.

Обстріл бойовиків: окупанти розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені, фото — ООС

Тим часом у прес-службі бригади додали, що в результаті прямого влучання снарядів бойовиків у Мар‘їнці постраждали п‘ятеро цивільних.

Обстріл бойовиків: окупанти розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені, фото — ООС

Обстріл бойовиків: окупанти розгатили будинок цивільних у Мар’їнці, є поранені, фото — ООС

«Ракурс» повідомляв, що військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Передові підрозділи перебувають на відстані 100−250 метрів до межі міста.

Джерело: Ракурс


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