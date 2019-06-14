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Трагедія Іл-76: в СБУ стверджують, що встановили причетність Росії. Фото: TUT.by

Трагедія Іл-76: встановлено причетність Росії (ІНФОГРАФІКА)

14 чер 2019, 10:40
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На п’яті роковини трагедії Іл-76 у Службі безпеки України заявили, що встановили причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака, внаслідок чого тоді загинули 49 військових.

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В СБУ переконують, що мають неспростовні докази, та заявляють, що злочинний план Кремля привів до дії позаштатний підрозділ Головного управління Генштабу Збройних сил РФ «приватна військова компанія «Вагнера». Про це повідомляється у прес-службі відомства.

СБУ заявляє, що наказ про збиття літака віддав командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, якого направили на Донбас для окупації та військового вторгнення. За інформацією служби, виконавців вбивства президент Росії Володимир Путін нагородив «Орденами мужності».

В СБУ запевняють, що вбивцями українських військових були Андрій Лебедєв, Андрій Гуральов та Дмитро Уткін. Ще в 2017 році голова СБУ Василь Грицак розповів, що слідчі виписали Уткіну підозру як керівнику «ПВК «Вагнера».

Збиття ІЛ-76: хто віддав та виконав наказ. Фото СБУ

СБУ стверджує, що злочинці весь час перебувають в Росії або у складі таємної розвідки у Сирії та Африці. Однак у Службі наголошують, що роблять усе можливе, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Зазначимо, 5 червня Запорізький апеляційний суд визнав, що загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого є наслідком російської агресії проти України.

Як раніше повідомлялося, у січні оприлюднили нові свідчення генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали винним у службовій недбалості.

Джерело: Ракурс


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