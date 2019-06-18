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Дмитрий Песков, фото: Dp.ru

Кремль отреагировал на слова Зеленского о возможном разговоре с Путиным

18 июн 2019, 13:44
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В Кремле отреагировали на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что свое общение с президентом РФ Владимиром Путиным он начнет со слов о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

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По мнению пресс-секретаря Путина Владимира Пескова, принадлежностью Донбасса нужно обсуждать не с Путиным, а с жителями этого региона, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

А по Крыму уже и особо говорить нечего, — считает Песков.

Президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз, — заявил Песков и додал, что, по его мнению, если встреча российского лидера с Зеленским когда-либо состоится, Путин «тоже начнет общение с правильных фраз».

Напомним, Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, которое появилось в день начала его официального визита в Германию, заявил, что надеется на возвращение оккупированного Крыма под контроль Украины. По его словам, он любит Крым и много раз там бывал. Зеленский также добавил, что для прекращения войны на Донбассе необходимым условием является наличие соответствующего желания Москвы.


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