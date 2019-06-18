Дмитро Пєсков, фото: Dp.ru

https://racurs.ua/ua/n123296-putin-zavjdy-pochynaie-spilkuvannya-z-pravylnyh-fraz-u-kremli-vidreaguvaly-na-slova-zelenskogo.html

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У Кремлі відреагували на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що своє спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним він почне зі слів про приналежність Криму і Донбасу Україні.

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На думку прес-секретаря Путіна Володимира Пєскова, приналежністю Донбасу потрібно обговорювати не з Путіним, а з жителями цього регіону, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

А по Криму вже й особливо говорити нічого, — вважає Пєсков.

Президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз, — заявив Пєсков і додав, що, на його думку, якщо зустріч російського лідера із Зеленським коли-небудь відбудеться, Путін «теж почне спілкування з правильних фраз».

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild, яке з’явилося в день початку його офіційного візиту до Німеччини, заявив, що сподівається на повернення окупованого Криму під контроль України. За його словами, він любить Крим і багато разів там бував. Зеленський також додав, що для припинення війни на Донбасі необхідною умовою є наявність відповідного бажання Москви.