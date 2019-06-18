Переговори Києва та Москви: Зеленський вибрав фразу, з якої почне зустріч з Путіним, фото — "Крим. Реалії"

https://racurs.ua/ua/n123277-zelenskyy-vybrav-frazu-z-yakoyi-pochne-zustrich-z-putinym.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський назвав першу фразу, з якої він почне зустріч з російським колегою Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться.

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Про це глава держави розповів в інтерв’ю Bild. Відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що зверне увагу на територіальну приналежність Криму і Донбасу.

Почнемо з того, що Донбас і Крим — це Україна, — навів свої майбутні слова український лідер.

Інтерв’ю Зеленського вийшло у день початку його офіційного візиту до Берліна. Він розповів, що сподівається на повернення півострова до складу України, оскільки любить його і багато разів там бував.

Крим для мене назавжди залишиться частиною країни, яку я очолюю, — заявив глава держави.

Зеленський також висловився за збереження антиросійських санкцій. Він назвав їх єдиним способом домогтися миру в країні. Зеленський додав, що для припинення війни на Донбасі необхідно бажання не тільки Києва, а й Москви. Він також висловив упевненість, що зможе «принести мир в Україну дипломатичним шляхом».

Щодо євроінтеграції України, то президент прагне бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС вважали її рівноправним членом.

Відповідаючи на питання про приєднання України до НАТО, Зеленський заявив, що прагне запроваджувати стандарти Альянсу в українських Збройних силах і в секторі безпеки.

Україна вже є надійним партнером НАТО, і в майбутньому ми можемо стати надійним членом Альянсу, — повідомив президент.

Нагадаємо, що 17 червня під час візиту до Франції Зеленський заявив, що Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня й звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила поблизу Керченської протоки в 2018 році.