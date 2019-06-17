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Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН та звільнити українських моряків — Зеленський

17 чер 2019, 20:52
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Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня й звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила поблизу Керченської протоки в 2018 році.

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Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 17 червня. Про це повідомляє прес-служба українського глави держави.

Крім того, Зеленський вважає, що наразі немає підстав для того, щоб відновлювати в правах російську делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи

Мені здається, що для повернення Росії в ПАРЄ немає ніяких кроків, немає нічого під цим, — заявив український лідер.

За словами Зеленського, з главою Франції він обговорював питання можливого повернення російської делегації в ПАРЄ та констатував, що РФ не виконала умов для повернення до роботи в асамблеї. Водночас Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Російської Федерації з Ради Європи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова на переговори з сепаратистами ДНР та ЛНР. При цьому глава держави запевнив, що Збройні сили України готові припинити вогонь на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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