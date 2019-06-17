Транзит газу через Україну має бути продовжено. Фото: UkrMedia

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За збереження транзиту російського газу через Україну виступають уряд Німеччини та Єврокомісія.

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Позиції з питання транспортування газу через ГТС України підтвердили заступник голови Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шефчович та міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. Відповідна заява розміщена в прес-релізі Мінекономіки ФРН, 17 червня повідомляє «Інтерфакс Україна».

За словами Альтмаєра, Україна повинна залишатися транспортером російського газу й після 2019 року. Урядовець наголосив, що його тішить те, що Шефчович виступає за продовження тристоронніх переговорів між Європейською комісією, Україною та Росією.

Зустріч Альтмаєра та Шефчовича відбулася напередодні першого візиту новообраного президента України Володимира Зеленського у Берлін. Український лідер прибуде в Німеччину 18 червня.

Раніше повідомлялося, що російська компанія «Газпром» зупинить транзит газу через Україну в Туреччину в 2020 році. Таким чином, Російська Федерація планує припинити транзит по Трансбалканському коридору.

Нагадаємо, представник «Нафтогазу» заявив, що Росія відмовилася проводити в травні тристоронні переговори щодо транзиту газу через ГТС України.

У березні Європарламент ухвалив резолюцію про невідповідність газогону «Північний потік-2», котрий має з'єднати по дну Балтійського моря Німеччину та Росію, стратегічним інтересам Європейського Союзу.