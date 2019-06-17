Президент Володимир Зеленський в Парижі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123270-ukrayina-ne-gotova-vesty-peregovory-z-separatystamy-ale-my-mojemo-prypynyty-vogon-zelenskyy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова на переговори з сепаратистами.

Loading...

Однак Київ готовий продовжувати роботу в мінському форматі. Про це Зеленський заявив 17 червня на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ми не готові до діалогу з сепаратистами. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь, — зазначив президент.

Також глава держави додав, що зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів нормандської четвірки.

Крім того, Зеленський наголосив, що чи не першочергова мета української влади — це повернення на батьківщину політв’язнів та полонених моряків.

Президент Франції запевнив, що Париж готовий провести зустріч у нормандському форматі.

Нагадаємо, 17 червня президент України Володимир Зеленський прибув у Париж. Український лідер відвідав стартап-інкубатор Station F, де нові компанії, що розвиваються, будують свій бізнес на основі інноваційних ідей.