Зеленський прибув у Париж та відвідав стартап-інкубатор Station F (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123261-zelenskyy-prybuv-u-paryj-ta-vidvidav-startap-inkubator-station-f-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 17 червня прибув у Париж.
Український лідер вже встиг відвідати стартап-інкубатор Station F, де нові компанії, що розвиваються, будують свій бізнес на основі інноваційних ідей. Про це повідомила у мікроблозі у Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Ласкаво просимо до Парижа, пане президенте Зеленський, — йдеться в повідомленні.
Також сьогодні у Зеленського запланована зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Глава Франції прийматиме українського лідера в Єлисейському палаці.
На 18 червня заплановано візит Зеленського до Берліна, де відбудуться переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Нагадаємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Маріуполь та привітав містян з п’ятою річницею звільнення міста від російських терористів.