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Ракурс
Зеленський прибув до Франції. Фото: Володимир Зеленський у Twitter

Зеленський прибув у Париж та відвідав стартап-інкубатор Station F (ФОТО)

17 чер 2019, 15:24
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Президент України Володимир Зеленський 17 червня прибув у Париж.

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Український лідер вже встиг відвідати стартап-інкубатор Station F, де нові компанії, що розвиваються, будують свій бізнес на основі інноваційних ідей. Про це повідомила у мікроблозі у Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Ласкаво просимо до Парижа, пане президенте Зеленський, — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні у Зеленського запланована зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Глава Франції прийматиме українського лідера в Єлисейському палаці.

На 18 червня заплановано візит Зеленського до Берліна, де відбудуться переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Візит Зеленського в Париж. Фото: Isabelle Dumont у Twitter

Візит Зеленського в Париж. Фото: Isabelle Dumont у Twitter

Візит Зеленського в Париж. Фото: Isabelle Dumont у Twitter

Візит Зеленського в Париж. Фото: Isabelle Dumont у Twitter

Нагадаємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Маріуполь та привітав містян з п’ятою річницею звільнення міста від російських терористів.

Джерело: Ракурс


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