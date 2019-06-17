Зеленський прибув до Франції. Фото: Володимир Зеленський у Twitter

https://racurs.ua/ua/n123261-zelenskyy-prybuv-u-paryj-ta-vidvidav-startap-inkubator-station-f-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський 17 червня прибув у Париж.

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Український лідер вже встиг відвідати стартап-інкубатор Station F, де нові компанії, що розвиваються, будують свій бізнес на основі інноваційних ідей. Про це повідомила у мікроблозі у Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Ласкаво просимо до Парижа, пане президенте Зеленський, — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні у Зеленського запланована зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Глава Франції прийматиме українського лідера в Єлисейському палаці.

На 18 червня заплановано візит Зеленського до Берліна, де відбудуться переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Маріуполь та привітав містян з п’ятою річницею звільнення міста від російських терористів.