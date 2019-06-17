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Ракурс
Зеленский прибыл во Францию. Фото: Владимир Зеленский в Twitter

Зеленский прибыл в Париж и посетил стартап-инкубатор Station F (ФОТО)

17 июн 2019, 15:24
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прибыл в Париж.

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Украинский лидер уже успел посетить стартап-инкубатор Station F, где новые компании, развиваются, строят свой бизнес на основе инновационных идей. Об этом сообщила в микроблоге в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Добро пожаловать в Париж, господин президент Зеленский, — говорится в сообщении.

Также сегодня у Зеленского запланирована встреча с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Глава Франции будет принимать украинского лидера в Елисейском дворце.

На 18 июня запланирован визит Зеленского в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Визит Зеленского в Париж. Фото: Isabelle Dumont в Twitter

Визит Зеленского в Париж. Фото: Isabelle Dumont в Twitter

Визит Зеленского в Париж. Фото: Isabelle Dumont в Twitter

Визит Зеленского в Париж. Фото: Isabelle Dumont в Twitter

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Мариуполь и поздравил горожан с пятой годовщиной освобождения города от российских террористов.

Источник: Ракурс


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