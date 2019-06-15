Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане, убегая от толпы, фото — АП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Глава государства поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от российских террористов. Мероприятие проходило на Театральной площади.

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После выступления к Зеленскому и кольцу охраны начали подходить сотни людей и в какой-то момент глава государства решил перебежать на другую сторону фонтана возле театра. За президентом побежала и охрана. После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня находился в Мариуполе. Он посетил металлургический комбинат им. Ильича. где состоялось подписание меморандума о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Глава государства открыл центр по разминированию, анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе и вышел в море на военных кораблях.