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Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане, убегая от толпы, фото — АП

Зеленский искупался в фонтане, убегая от толпы в Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО)

15 июн 2019, 21:50
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Глава государства поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от российских террористов. Мероприятие проходило на Театральной площади.

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После выступления к Зеленскому и кольцу охраны начали подходить сотни людей и в какой-то момент глава государства решил перебежать на другую сторону фонтана возле театра. За президентом побежала и охрана. После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня находился в Мариуполе. Он посетил металлургический комбинат им. Ильича. где состоялось подписание меморандума о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Глава государства открыл центр по разминированию, анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе и вышел в море на военных кораблях.

Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане, убегая от толпы, фото — АП

Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане, убегая от толпы, фото — АП

Источник: Ракурс


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