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Зеленський у Маріуполі скупався у фонтані, втікаючи від натовпу, фото — АП

Зеленський скупався у фонтані, втікаючи від натовпу у Маріуполі (ФОТО, ВІДЕО)

15 чер 2019, 21:50
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Президент України Володимир Зеленський 15 червня під час візиту до Маріуполя скупався у фонтані. Глава держави привітав мешканців Маріуполя з п’ятою річницею звільнення міста від російських терористів. Захід проходив на Театральному майдані.

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Після виступу до Зеленського та кільця охорони почали підходити сотні людей й у якийсь момент глава держави вирішив перебігти на інший бік фонтану, що поблизу театру. За президентом побігла й охорона. Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і покинув площу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні перебував у Маріуполі. Він відвідав металургійний комбінат ім. Ілліча. де відбулося підписання меморандуму про початок будівництва комплексу кисневого блоку на ММКИ. Глава держави відкрив центр з розмінування, анонсував інвестиційні проекти на Донбасі та вийшов у море на військових кораблях.

Зеленський у Маріуполі скупався у фонтані, втікаючи від натовпу, фото — АП

Зеленський у Маріуполі скупався у фонтані, втікаючи від натовпу, фото — АП

Джерело: Ракурс


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