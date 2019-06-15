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Ракурс
Війна на Донбасі: у Маріуполі відкрили центр розмінування, фото — Новое время

У Маріуполі відкрили центр розмінування (ВІДЕО)

15 чер 2019, 17:19
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У Донецькій області 15 червня відкрився Центр розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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У центрі, який розташований у Маріуполі, працюватиме 67 осіб. Розміновувати Донбас будуть 20 одиниць техніки, в тому числі роботизованої.

Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км. Для центру, крім сучасного обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей.

Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми розуміємо, що на вас дуже серйозна функція. Коли ми обов’язково повернемо наші території, на вас буде дуже серйозна відповідальність. Війна з розмінування буде продовжуватися. Розмінування проводитимуть сучасні роботи, а час прибуття піротехніків скоротиться, — заявив президент Зеленський, який сьогодні відкривав у Маруіполі центр з розмінування.

У 2014−2019 роках 355 осіб загинули на Донбасі внаслідок розривів боєприпасів. Убито або поранено 140 дітей.

«Ракурс» повідомляв, що у квітні цього року в Ясинуватському районі Донецької області під час прибирання на кладовищі на невстановленому вибуховому предметі підірвалася 54-річна жінка.

Джерело: Ракурс


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