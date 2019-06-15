Война на Донбассе: в Мариуполе открыли центр разминирования, фото — Новое время

https://racurs.ua/n123215-v-mariupole-otkryli-centr-razminirovaniya-video.html

Ракурс

В Донецкой области (Маруиполь) 15 июня открылся Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В центре будет работать 67 человек. Разминировать Донбасс будут 20 единиц техники, в том числе роботизированной.

Сейчас на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминированы 7 тыс. кв. км. Для центра, кроме современного оборудования, закуплено роботов, которые будут помогать с разминированием, чтобы сохранить жизни людей.

Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что у вас очень серьезная функция. Когда мы обязательно вернем наши территории, на вас будет очень серьезная ответственность. Разминирование будут проводить и современные работы, а время прибытия пиротехников сократится, — заявил президент Зеленский, который сегодня открывал в Маруиполи центр по разминированию.

В 2014—2019 годах 355 человек погибли на Донбассе в результате разрывов боеприпасов. Убиты или ранены 140 детей.

«Ракурс» сообщал, что в апреле этого года в Ясиноватском районе Донецкой области во время уборки на кладбище на неустановленном взрывном предмете подорвалась 54-летняя женщина.