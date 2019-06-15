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Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей (ФОТО, ВІДЕО)

15 чер 2019, 16:32
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У Києві вранці 15 червня сталася жахлива дорожно-транспортна пригода, у якій загинули чотири людини.

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У Голосіївському районі столиці на площі Деміївській зіткнулися «Шкода» та «Шевроле», повідомила прес-служба Національній поліції. Подробиці аварії уточнюються, наразі в поліції повідомили, що водій «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі «Шкодою». Загинули усі пасажири та водій «Шевроле». Водій «Шкоди» та пасажир госпіталізовані до лікарні.

Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

Свідки події розповіли dtp.kiev.ua у Фейсбук, що водій «Шевроле Авео» на зимовій гумі і на високій швидкості або намагався розвернутися через подвійну суцільну смугу, або вилетів боком у зустрічну «Шкоду». «Шевроле» отримав удар в бік, машину фактично розырвало навпіл і відкинуло на 40 м.

Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

Людей викинуло на дорогу, усі вони загинули миттєво. Водій та пасажир, що сидів на передньому сидінні «Шкоди», потрапили у лікарню із важкими політравмами.

Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Фейсбук К.Клименка

Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Фейсбук К.Клименка

«Ракурс» повідомляв, що 12 червня сталася ДТП на Київщині. На трасі Київ — Одеса травмувалися семеро осіб.

Джерело: Ракурс


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