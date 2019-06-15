Смертельна ДТП у Києві: стало відомо про деталі аварії, яка забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

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Ракурс

У Києві вранці 15 червня сталася жахлива дорожно-транспортна пригода, у якій загинули чотири людини.

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У Голосіївському районі столиці на площі Деміївській зіткнулися «Шкода» та «Шевроле», повідомила прес-служба Національній поліції. Подробиці аварії уточнюються, наразі в поліції повідомили, що водій «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі «Шкодою». Загинули усі пасажири та водій «Шевроле». Водій «Шкоди» та пасажир госпіталізовані до лікарні.

Свідки події розповіли dtp.kiev.ua у Фейсбук, що водій «Шевроле Авео» на зимовій гумі і на високій швидкості або намагався розвернутися через подвійну суцільну смугу, або вилетів боком у зустрічну «Шкоду». «Шевроле» отримав удар в бік, машину фактично розырвало навпіл і відкинуло на 40 м.

Людей викинуло на дорогу, усі вони загинули миттєво. Водій та пасажир, що сидів на передньому сидінні «Шкоди», потрапили у лікарню із важкими політравмами.

«Ракурс» повідомляв, що 12 червня сталася ДТП на Київщині. На трасі Київ — Одеса травмувалися семеро осіб.